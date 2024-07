Tragedia in autostrada, muore 41enne di Polla

Un tragico incidente stradale nel quale ha perso la vita un automobilista è avvenuto nella notte lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo tra gli svincoli di Eboli e Battipaglia, in direzione Salerno. Sono rimaste coinvolte tre auto. Il tutto è accaduto intorno alle 3 di notte. A perdere la vita è stato Paolo Metitieri, 41 anni, imprenditore nel mondo dei videogiochi. E’ stata disposta l’autopsia.

Nell’impatto avvenuto per motivi da chiarire ha perso la vita un 41enne di Polla, alla guida di una Suzuki. Inutili i tentativi di rianimarlo eseguiti dai sanitari del 118. Gli altri due automobilisti sono stati soccorsi e condotti in ospedale. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco per estrarre la vittima dall’abitacolo accartocciato. Hanno operato anche polstrada e Anas per per mettere in sicurezza l’area dell’incidente e far defluire il traffico.