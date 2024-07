Dramma lungo la strada statale 18 Cilentana, all’altezza dello svincolo di Centola, dove un uomo di 45 anni, Giovanni Ambruosi, originario di Futani, ha perso la vita in un incidente.

L’uomo, che era a bordo della sua auto, si sarebbe fermato per prestare soccorso a un’automobile in panne. Nel tentativo di attraversare la strada per raggiungere il veicolo in difficoltà, é stato investito da un’automobile che sopraggiungeva.