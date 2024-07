Imprenditore pollese morto in A2: c’è un indagato per omicidio stradale

C’è una persona indagata per omicidio stradale nell’incidente che ha visto, purtroppo, il decesso di Paolo Metitieri, 41enne di Polla. Il sinistro, ricordiamo, si è registrato nella notte tra venerdì e sabato scorso lungo l’A2 del Mediterraneo al km 34 in direzione nord. Secondo quanto emerso finora due auto, che si erano scontrate, erano ferme in strada e l’imprenditore pollese non ha potuto fare nulla per evitarlo ed è deceduto sul colpo.

L’indagine portata avanti dalla Polizia stradale e l’indagine con l’accusa di omicidio stradale verso uno degli altri due automobilisti, rimasto ferito, è anche un atto dovuto per poter permettere all’uomo, residente nel Casertano, di poter nominare un perito in vista dell’autopsia prevista per oggi pomeriggio.