R…estate Ragazzi fa 10: tutto pronto per la decima edizione della manifestazione nel centro storico di Polla

R…estate ragazzi fa dieci. Tutto pronto per la decima edizione della festa nel centro storico di Polla organizzata dall’associazione “I Ragazzi del Ponte”. L’evento è in programma nel prossimo fine settimana, dal 2 al 4 agosto e sono diversi gli appuntamenti nel corso delle tre sere. Il tema di quest’anno è la “Restanza”, un concetto per celebrare il nome della manifestazione e affrontare il tema con convegni, installazioni e incontri vari. Il tutto “condito” da prodotti tipici locali e non solo. L’apertura dei “vuttari” è prevista per le 20.

Sono tre i percorsi previsti nel corso della manifestazione. Quello culinario, con diversi “piatti” da gustare tra scorci unici e sapori deliziosi. Quello musicale con sei concerti in contemporanea ogni sera. Ogni angolo del centro storico sarà riempito da note.

E infine quello culturale con diverse installazioni di artisti di fama anche internazionale.

La serata inaugurale è prevista nella “chiesa con il tetto di stelle”, la chiesa di Santo Nicolicchio, alle 20. Dopo i saluti istituzionali del sindaco Massimo Loviso e del presidente Federico Curcio, è previsto il convegno “Cosa è la restanza?” moderato dalla psicologa Giusy Salerno con la presenza del sociologo Gennaro Avallone, professore dell’Unisa, e dello storico e scrittore Donato di Sanzo. Seguirà la cerimonia di inaugurazione. Il sabato invece si parlerà di “Restanza” nel mondo e al sud. E lo si farà con Giuseppe Ungherese ricercatore di Greenpeace per parlare di come “resistere” all’inquinamento per continuare a vivere in questo mondo, con lo scrittore Gerardo Magliacano che parlerà di restanza nel sud Italia e infine con Ciro Corona, presidente dell’associazione Resistenza anticamorra a Scampia, che affronterà il tema della criminalità e di restanza contro di loro. Modererà la giornalista Margherita Siani.



Infine domenica sarà celebrato l’orgoglio pollese con la premiazione di associazioni e persone che hanno fatto bene per Polla. Saranno premiati l’associazione Podistica Pollese, le suore dell’istituto dei Sacri Cuori di Gesù e Maria e l’associazione Lilium. Inoltre sono previsti encomi per Antonio Caggiano, musicista pollese vincitore della Biennale di Venezia e il centro Sai di Polla che “compie” dieci anni di accoglienza. Seguirà la presentazione del progetto “Valle delle radici: le terre dei migranti”.

Sono previste nelle tre sere la mostra dell’artista Marco Rossetti, l’installazione “R…estanza” di Arturo Ianniello e una strada dedicata agli artigiani.