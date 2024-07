Un atto di eroismo a Sassano, i volontari de l’Orchidea Emergenza Anpas OdV salvano una vita durante una sagra

In una serata che avrebbe dovuto essere all’insegna della gioia e della spensieratezza, un uomo originario di Sassano ma residente a Teggiano si è improvvisamente trovato a combattere per la sua stessa vita. Quella che doveva essere una tranquilla sagra a Caiazzano di Sassano si è trasformata in un’esperienza da incubo, quando un infarto imprevisto ha colpito l’uomo in questione.

Ma, fortunatamente, in quel momento critico, c’erano loro: i volontari de L’Orchidea Emergenza ANPAS OdV, pronti ad intervenire con coraggio e competenza. La loro tempestiva presenza ha fatto la differenza tra la vita e la morte per quell’uomo che si sentiva male, in preda a forti dolori toracici e a un improvviso senso di malessere. Grazie alla rapida reazione della squadra guidata da Carmine Aquino, il malcapitato ha ricevuto le cure necessarie, in attesa dell’arrivo dei soccorsi del 118.

Il primo soccorso praticato con tempestività e professionalità ha permesso di mantenere stabile lo stato di salute del paziente fino al trasporto in ospedale, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza. L’intervento tempestivo dei volontari non ha solo salvato una vita, ma ha anche evidenziato il valore insostituibile della solidarietà e della prontezza di spirito di chi, senza esitazione, si mette al servizio degli altri.

I volontari de l’ Orchidea Anpas sono stati veri angeli custodi, preziosi per l’uomo che si è trovato a vivere una brutta avventura.