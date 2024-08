La Fondazione Monte Pruno presenta il trailer del docufilm “I segreti dei luoghi perduti”.

La Banca Monte Pruno annuncia con un comunicato stampa, la pubblicazione del trailer del docufilm “I segreti dei luoghi perduti”.

Questo importante progetto, realizzato con grande cura e passione dalla Fondazione Monte Pruno, in collaborazione con la Banca Monte Pruno e dLiveMedia e con il patrocinio del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, racconta le storie e i misteri di luoghi dimenticati, ricchi di fascino e significato storico.

Il docufilm sarà presto disponibile nelle sale e in alcuni dei luoghi di proiezione, dove il pubblico avrà l’opportunità di scoprire racconti straordinari e immagini suggestive di siti che racchiudono un patrimonio culturale unico.

L’obiettivo è quello di far rivivere la memoria di questi luoghi e promuovere una riflessione sul loro valore storico e culturale.

“Vi invitiamo – dichiarano dalla Monte Pruno – a guardare il trailer in anteprima e a unirvi a noi in questo viaggio attraverso il tempo e lo spazio, alla scoperta dei segreti dei luoghi perduti. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti sulle date di proiezione e sui luoghi in cui sarà possibile assistere alla visione completa del docufilm.”

Per chi volesse prendere visione del trailer può cliccare sul seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=K9xISrLCZW4