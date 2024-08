Brucia la montagna ad Atena Lucana: incendio in località “Finocchiara”

Non c’è tregua per le montagne del Vallo di Diano. Ancora un incendio si registra nel comprensorio. Questa volta ad essere bruciata dalle fiamme è la fitta vegetazione in località “Finocchiara” ad Atena Lucana.

Il rogo ben visibile dalla frazione Scalo della cittadina avanza velocemente, complice il caldo ed il vento, oltre alla vegetazione molto secca. Tutti i soccorsi sono stati allertati: pronto l’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Sala Consilina che stanno cercando di contenere il rogo. E’ molto probabile, visto il luogo in cui sono divampate le fiamme, che sarà necessario un mezzo aereo per domare l’incendio.