Musica e solidarietà a Caggiano: raccolti cinquemila euro per un ospedale pediatrico in Malawi

A Caggiano si è conclusa da poco la due giorni dedicata alla missione di padre Mario Pacifici, missionario in Malawi, a sostegno del Comfort Community Hospital di Balaka che ogni anno accoglie più di 60.000 persone bisognose di assistenza sanitaria. Quelle del 30 e del 31 luglio sono state due giornate che hanno dato completamente spazio alla solidarietà, partendo dal pranzo solidale fino allo spettacolo conclusivo dell’ Alleluya Band. In Piazza Lago numerose persone hanno assistito al concerto del gruppo musicale che promuove, anche attraverso il tour in Italia, la cultura tradizionale del Malawi attraverso canti e danze delle tribù precoloniali.

L’obiettivo delle giornate solidali, organizzate dal parroco, don Angelomaria Addesso, e dalle parrocchie del paese, in collaborazione con l’oratorio estivo, la Gopi Anpas, il banco alimentare e con il patrocinio del Comune di Caggiano, guidato dal sindaco Modesto Lamattina, era quello di raccogliere fondi da destinare all’acquisto di attrezzature neonatali per l’ospedale pediatrico di Balaka. La comunità caggianese si è dimostrata molto generosa, riuscendo a raggiungere la cifra di quasi 5.000 euro, segnando così il record per la somma più alta raccolta in Italia.

Non è la prima volta, però, che il borgo di Caggiano accoglie il missionario e i suoi collaboratori. Già nello scorso gennaio padre Mario Pacifici si era recato in visita presso il centro di accoglienza “Padre Serafino Carucci”. Anche in quell’occasione dei membri dell’ Alleluya Band si erano esibiti, mostrando agli alunni dell’Istituto Comprensivo balli e canti tradizionali e nel contempo spiegato il grande lavoro svolto dai missionari in una terra estremamente povera ma ricca di umanità.