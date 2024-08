Prorogata fino al 5 agosto l’allerta per l’ondata di calore in Campania

Prosegue l’ondata di calore in tutto il territorio campano. Il Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato l’avviso di allerta fino alle ore 14 di lunedì 5 agosto.

Dalle 12 di domani l’avviso interesserà, in particolare, i comuni della fascia costiera dell’intera regione. In queste aree si prevedono temperature che potranno essere superiori ai valori medi stagionali di 3÷5°C, associate ad un tasso di umidità che, soprattutto nelle ore serali e notturne, potrà superare anche l’80% ed in condizioni di scarsa ventilazione.

Come al solito si raccomanda di non uscire nelle ore più calde della giornata, di non esporsi al sole o praticare attività all’esterno e di limitare gli spostamenti con l’auto. I soggetti a rischio come i cardiopatici, gli anziani, i bambini devono prestare particolare attenzione. Per approfondimenti sulla prevenzione degli effetti sulla salute delle ondate di calore è possibile consultare il sito https://www.salute.gov.it/portale/caldo/homeCaldo.jsp