Un morto e tre feriti in un incidente stradale nell’avellinese

E’ di un morto e tre feriti gravi il bilancio dell’incidente stradale che si è verificato, nella tarda serata di ieri, sulla statale 403 in provincia di Avellino tra Pago Vallo Lauro e Marzano di Nola. A perdere la vita è stato un 48enne che si trovava alla guida della sua Citroen, sulla quale viaggiavano anche la moglie e i due figli piccoli, e che si è scontrata frontalmente con l’auto condotta da una giovane.

L’uomo- come riportato dall’ANSA- è morto sul colpo. Il figlio più piccolo è stato ricoverato in codice rosso al “Santobono” di Napoli mentre la moglie è stata trasferita all’ospedale “Moscati” di Avellino in prognosi riservata, ma entrambi non sarebbero in pericolo di vita. La conducente dell’altra auto ha subito una serie di gravi traumi ed è stata ricoverata all’Ospedale “del Mare” di Napoli.

La salma del 48enne è stata trasferita all’ospedale di Avellino, su disposizione del PM Cecilia Annecchini, per procedere agli accertamenti medico-legali, intanto le auto coinvolte nell’incidente sono state poste sotto sequestro dagli agenti del Commissariato della Polizia di Stato di Lauro.