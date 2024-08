Grave incidente stradale questa mattina a Sant’Arsenio. una moto e un’auto si sono scontrate per cause in corso di accertamento. Il centauro, un consigliere comunale, è stato trasferito a Vallo della Lucania in gravi condizioni in elisoccorso

Sul posto i carabinieri della stazione di Polla, il personale del 118 e i vigili del fuoco del Distaccamento di Sala Consilina.