Carenza di sangue negli ospedali: nel periodo estivo si riducono le donazioni. L’appello dell’Avis Salerno

Come ogni anno in estate si ripresenta puntuale la carenza di sangue negli ospedali. Le scorte di sangue si riducono drasticamente, costringendo le strutture sanitarie a centellinare le risorse per garantire le emergenze. Questo comporta il rischio di rinvio per gli interventi non

urgenti e mette in difficoltà i pazienti talassemici ed oncologici che necessitano di trasfusioni periodiche, alcuni anche ogni due settimane.

Rivolgiamo, quindi, un accorato invito a tutti coloro che godono di buona salute ed hanno una età compresa tra 18 e 60 anni a voler donare il sangue e compiere questo gesto di elevata solidarietà, senso civico, di altruismo e di amore per la vita. La donazione può essere un momento di medicina preventiva con tutti gli esami del sangue che vengono effettuati.



La Unità di Raccolta AVIS di Salerno in via Pio XI, che opera per il SIT dell’Azienda Ospedaliera S. Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, è aperta anche in questo periodo estivo tutti i venerdì, sabato e domenica dalle ore 7.30 alle ore 10.30 nonché i punti di raccolta sul territorio

che possono essere consultati sul sito Avis Salerno alla voce “ dove e quando”.

“Pochi minuti del tuo tempo per effettuare una donazione di sangue permetteranno a più di un ammalato di poter continuare a vivere”