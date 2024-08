Per spegnere l’incendio di Sala Consilina arriva l’elicottero più potente d’Italia

È operativo da stamattina a Sala Consilina, sui monti della Maddalena, dove è in atto dallo scorso venerdì un incendio, un elicottero ERIKSSON S-64 , il velivolo antincendio con la maggior capacità di carico al mondo. Con i suoi 9600 litri di capacità potrà segnare la svolta sul rogo che sta martoriando le belle montagne in località San Raffaele e nelle one limitrofe.

È uno dei 4 elicotteri di quella tipologia in dotazione ai Vigili del Fuoco su tutto il territorio nazionale.

La situazione piano piano sta rientrando. Intanto sul fronte delle squadre di terra, si sono aggiunte altre 2 squadre A.I.B (antincendio boschivo) della Comunità Montana Vallo di Diano alle 2 già operative sul posto da stamani. I mezzi aerei arrivati sul posto sono stati coadiuvati dai D.O.S., Direttori Organizzativi Spegnimento (Sansone – Mastroberti – Ricciardone) che in queste ore hanno fatto richiesta alla Centrale Operativa di Salerno di tutti i mezzi aerei regionali e nazionali. Inoltre, si invitano i cittadini che usano i droni a non intralciare la rotta dei mezzi aerei operativi sul posto per evitare incidenti.