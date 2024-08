Chiuso ristorante a Villammare per carenze igienico sanitarie

Sono state effettuate questa mattina, dei controlli in un’attività sita in un centro commerciale a Villammare, da parte dei carabinieri del Nas e del personale dell’Asl Salerno, per carenze igienico – sanitarie.

I controlli hanno infatti confermato lo stato pessimo di pulizia degli ambienti e le modalità di conservazione del cibo.

Alcuni dei prodotti sono infatti risultati senza avere le indicazioni della propria provenienza. A seguito dell’intervento è stata vietata la somministrazione per alcuni giorni fino a quando non verranno effettuati ulteriori controlli da parte dell’Asl, il quale dovrà accertarsi che i proprietari di questa attività si siano adeguati alle informazioni fornite durante tal controlli.

Le attività di controllo sulle carenze igienico – sanitarie da parte dell’Asl Salerno e dei Nas, verranno effettuate peer l’intera estate.