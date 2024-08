Cucce e lampade per il riscaldamento: i regali del Rotaract Sala Consilina al canile Oasi Felix di Polla

Sette nuove e moderne cucce e numerose lampade per riscaldare. Sono stati questi i doni consegnati ieri dai soci del Rotaract Sala Consilina – Vallo di Diano al canile di Polla Oasi Felix. La consegna ufficiale nella giornata di ieri alla presenza dei proprietari del canile Sebastian Annunziata e Antonella Petrullo. Ad accogliere i membri del Rotaract oltre ai proprietari e gli operatori anche i rappresentanti dell’associazione “Qua la zampa Effe” che collabora attivamente con il canile. Da poco tra Oasi Felix e l’associazione è stato firmato un protocollo interno per il sostegno degli animali.

L’occasione della consegna dei doni è servita anche per una visita nella struttura di Polla che ospita oltre 250 cani in moderne strutture e che punta sempre più a migliorarsi con l’apertura di campi da “gioco” per i cani. Una struttura moderna punto di riferimento di tutta l’area sud della provincia di Salerno.