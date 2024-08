Vittorio Esposito presidente della Comunità Montana. Volano insulti tra lui e il sindaco di Sala Consilina

Vittorio Esposito è di nuovo presidente della Comunità montana Vallo di Diano. Dopo la prima positiva esperienza negli anni ’90, il sindaco di Sanza torna al vertice dell’Ente montano con sede a Padula.

Con 14 voti a favore su 15, la maggioranza dell’Assise montana ha individuato anche i 4 assessori che faranno parte della squadra del neo presidente Esposito. Si tratta di due conferme: Gaetano Spano ed Antonio Pagliarulo; e due “new entry”: Michela Cimino, sindaca di Padula, ed Attilio Romano, sindaco di Casalbuono. All’opposizione si è schierato il sindaco di Sala Consilina, Mimmo Cartolano. Tra Esposito e Cartolano ci sono stati momenti di tensione sulle nomine comprensoriali. Sono volati insulti da ambo le parti.

Soddisfatto del consenso ricevuto intorno al suo Documento Programmatico, il presidente Esposito ha così commentato a caldo la sua rielezione. “Abbiamo tante sfide sul tavolo. In primis voglio raccogliere l’invito del sindaco Rubino di Sassano sulla problematica del ponte di Caiazzano sulla quale riverserò tutta la mia forza politica. Poi c’è il capitolo forestazione, con gli idraulico forestali ridotti al lumicino: dagli oltre 300 della mia prima presidenza ai poco più di 100 di oggi con gravi ripercussioni su antincendio e cantieristica. Infine le aree interne che ci vedono beneficiari di importanti finanziamenti per il rilancio del territorio. Noi ci siamo, dopo Ferragosto saremo qui a lavorare a tempo pieno”.

Gaetano Spano, orgoglioso per la riconferma ha affermato: “ringrazio il sindaco Domenico Rubino per avermi rinnovato la delega ed il consigliere regionale Tommaso Pellegrino per avermi sostenuto su tutti i tavoli. Mi congratulo con il neo Presidente e tutti i colleghi Delegati ed Assessori. Partiremo a spron battuto nel segno della continuità e dell’innovazione”.

Anche per Michela Cimino, è il momento dei ringraziamenti: “In particolare al Partito Democratico ed al neo Presidente Vittorio Esposito che ha voluto fortemente la mia nomina. Mi impegno ad essere sempre presente per le persone che vivono a Padula e nell’intero Vallo di Diano”.

Attilio Romano, sindaco di Casalbuono, ha parlato di “gioia, soddisfazione e consapevolezza per il grande lavoro che c’è da fare. C’è bisogno di grande lavoro per valorizzare le peculiarità e risolvere le criticità del Vallo di Diano”.

Antonio Pagliarulo non è potuto essere presente a causa di passeggeri motivi di salute.