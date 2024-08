Carenza di acqua a Buonabitacolo. Centinaia di residenti in difficoltà. A Montesano appello del sindaco

Settimane difficili per numerosi cittadini di Buonabitacolo, soprattutto nella zona dell’agro, per l’assenza di acqua . Sono oltre un centinaio le persone alle prese con questo grave disagio che da tempo immemore attanaglia la cittadina di Buonabitacolo. Infatti l’assenza di acqua porta difficoltà in numerose famiglie anche alle prese con l’impossibilità di poter usufruire di diritti primari.

Da Buonabitacolo a Montesano dove il sindaco Giuseppe Rinaldi lancia un appello di usare “la risorsa idrica solo per esigenze vitali, indifferibili e di igiene personale. Bisogna evitare, ad esempio, di riempire cisterne di acqua presso i fontanini comunali o abbeveratoi quando è possibile recarsi, se proprio è necessario un utilizzo vitale di quell’acqua, presso le fonti sorgive non captate (es. Calore a Tardiano). Su alcune zone si avverte molto di più il disagio. In queste ore nelle aree servite dalla condotta idrica Cervinelle – Calore – Acquafaggi – Pattano e zone limitrofe si registra una riduzione di portata. E’ evidente che se non si risolve il problema e si non ci si attiene alle regole prescritte, non essendovi attualmente rotture sulla rete, si dovrà procedere alla sospensione notturna dell’erogazione dell’acqua per consentire un maggiore riempimento delle vasche di accumulo”.