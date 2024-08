Circa 300 accessi in 48 ore al Pronto Soccorso di Polla: urge personale. Nel 2024 oltre 19mila visite

Circa 300 accessi, molti codici gialli e rossi, in due giorni. “Assalto” al Pronto soccorso dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla per il giorno di Ferragosto e il giorno successivo. Con medici, personale infermieristico e oss, pur se numericamente rimaneggiati, in prima linea per tentare – riuscendovi – di dare supporto a tutti i richiedenti cure.

Sono stati due giorni intensi per il reparto di prima linea del nosocomio valdianese che da tempo fa i conti con carenze di personale. In alcune ore – tra ferie, turnazioni e malattie – è stato presente uno solo infermiere. Al massimo sono tre gli infermieri per turni con un aumento di accessi. Nei primi otto mesi del 2024 sono stati quasi 20mila accessi con la proiezione che porta a 30mila accessi.

Il Pronto soccorso, così come l’ospedale pollese ovviamente, “serve” l’intero Vallo di Diano, gli Alburni, anche parte della Basilicata e l’area del Tanagro. Servono rinforzi e gli ultimi due giorni lo dimostra chiaramente. Arrivano al Pronto soccorso situazione di ogni genere, con il caldo e anche il Covid che hanno aggravato il quadro sanitario locale.