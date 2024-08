Un bambino di sette anni è stato aggredito, nei giorni scorsi, da un cane che lo ha morso alla testa. E’ accaduto a Sala Consilina. Il bambino è stato trasferito all’ospedale di Polla con una ferita al capo suturata con dieci punti. Si tratterebbe di un cane non padronale, anche se ci sono accertamenti in corso per ricostruire l’accaduto. Il bambino, per fortuna, ora sta bene. E’ stato curato prima dal Pronto soccorso del “Curto” e poi dal reparto di Pediatria.