Cattivi odori dalla cava di Sala Consilina. Chiesta l’installazione di un tunnel per lo scarico dei rifiuti

Si sta lavorando per tentare di risolvere il problema del cattivo odore della cava di Sala Consilina al centro di diverse attenzioni e proteste da parte dei cittadini con la formazione anche del Comitato Ruris.

La nuova amministrazione di Sala Consilina guidata dal sindaco Mimmo Cartolano e con il forte interesse dell’assessore delegato Teresa Paladino a fine luglio hanno convocato l’azienda Detta – proprietaria della ditta – per trovare una soluzione. Durante la riunione sono state evidenziate tutte le criticità sollevate e da quanto riferito dal Comune al momento dell’incontro l’azienda ha garantito che entro poche settimane sarebbero stati effettuati dei lavori sull’impianto, al fine di rafforzare l’isolamento delle vasche di sedimentazione già in uso. La cava è autorizzata, tra le poche in Italia, a ricevere alcune tipologie di fanghi, tra cui quelli di depurazione delle acque reflue e quelli dal lavaggio dei pomodori. Il problema del cattivo odore sarebbe stato rintracciato dai tecnici comunali nel sistema di ricezione non protetto, così che durante le operazioni di conferimento, le emissioni odorose moleste non sono contenute e si diffondono in atmosfera. Il Comune ha quindi chiesto alla ditta di completare il sistema di conferimento, con l’installazione di un tunnel a chiusura ermetica, da tenere in depressione per evitare la fuoriuscita di odori molesti per eliminare il problema delle emissioni maleodoranti. Inoltre l’amministrazione comunale su richiesta del Comune, ha effettuato un sopralluogo con il prelievo di campioni dalle vasche di raccolta, le cui analisi sono ancora in corso. Non solo. La Polizia Locale sta effettuando rilevazioni quotidiane per la redazione di un vero e proprio diario, così da relazionare, in maniera precisa, su tempi e durata delle immissioni olfattive moleste. A un mese da quell’incontro non sono state ancora avviati lavori e per questo motivo Cartolano e Paladino hanno nuovamente riconvocato per la prossima settimana la Ditta per chiedere quando avverranno i lavori.