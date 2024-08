Agenti della polizia locale di Polla al lavoro a Sant’Arsenio in orario extra

Collaborazioni tra diversi Comuni del Vallo di Diano per quanto riguarda l’utilizzo di agenti della Polizia Locale. A Sant’Arsenio infatti lavorano – fuori dalle proprie ore lavorative nei rispettivi comuni – agenti di Polla e Pertosa. Andrea Santoro, comandante della Polizia Locale di Polla, è tra coloro che svolge provvisoriamente le sue funzioni di ufficiale di Polizia Locale, in orario extra (non viene sottratta neanche un’ora di servizio al Comune di Polla). Stessa cosa per un altro agente di Polizia Locale che presta servizio a Polla ed oltre l’orario di servizio anche a Sant’Arsenio. Medesima azione anche per una agente di Pertosa. Il tutto – per quanto riguarda Polla – in esecuzione di una delibera di giunta comunale e della conseguente determinazione dirigenziale.



Sono numerosi i casi di impiegati comunali di Polla, non solo della Polizia Locale ma anche amministrativi e dell’ufficio tecnico, che oltre l’orario di servizio, come previsto dalla norma e dal contratto collettivo nazionale enti locali (tecnicamente si chiama scavalco di eccedenza), hanno prestato la propria opera -fuori dall’orario di servizio- presso Comuni limitrofi e non (Pertosa, Caggiano, Calabritto, Brienza).



“Il tutto – fanno sapere dall’amministrazione comunale – testimonia come le professionalità in servizio a Polla siano apprezzate e ricercate anche in altri Comuni”.