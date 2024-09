Lacrime, palloncini bianchi e il dolore di una comunità intera per l’ultimo saluto a Vincenzo

Palloncini bianchi, applausi, lacrime, rombo di motori e musica. E poi l’abbraccio delgi amici, dei ragazzi e delle ragazze del Grest. Il dolore di una comunità intera, di un comune, di un territorio. Su tutti il pianto silenzioso e triste dei genitori e del fratello. Così questa mattina è stato saluto Vincenzo Fico, deceduto giovedì mattina in una piscina di un agriturismo a Padula. L’ultimo saluto Lacrime nella Chiesa del Sacro Cuore di Montesano Scalo.

Ad officiare la messa per l’ultimo saluto al 13enne il vescovo della Diocesi di Teggiano Policastro, Antonio De Luca, insieme ai parroci don Donato Ciro Varuzza, don Fernando Barra, don Antonio Calandriello e don Michele De Luca. Visibilmente commossi hanno espresso parole di conforto durante l’omelia, cercando di dare un senso a una tragedia che appare inspiegabile. Presenti anche il sindaco di Montesano Giuseppe Rinaldi e di Padula Michela Cimino, oltre ad altre autorità civili, scolastiche e militari.

Al termine della funzione religiosa, la bara di Vincenzo è stata accompagnata in processione fuori dalla chiesa, seguita da un lungo corteo di amici e parenti.

“Ci sono momenti nei quali la condivisione di un dolore immenso tocca le nostre vite, e ci lascia la consapevolezza che quel senso di infinita tristezza percepito non potremo mai dimenticarlo. Partecipare ai funerali del piccolo Vincenzo, un ragazzo di soli 13 anni strappato troppo presto all’affetto dei suoi cari, degli amici, e della sua comunità, ha lasciato in me un segno profondo. Un giovane umile, felice di aiutare la propria famiglia e dedito allo studio. Una vita spezzata in un attimo, in una giornata che doveva essere di gioia e di condivisione, ma che si è trasformata in una tragedia inimmaginabile. Il mio pensiero va ai familiari, distrutti da un dolore che nessuna parola può alleviare. Prego affinché trovino la forza di andare avanti, sostenuti dall’amore e dal ricordo di Vincenzo, un giovane la cui vita, seppur breve, ha toccato profondamente tutti coloro che lo hanno conosciuto”, così il consigliere regionale Corrado Matera.