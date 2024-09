Scontro tra auto e moto: perde la vita un 19enne a Capaccio Paestum

Ancora sangue sulle strade salernitane. Nella notte, a Capaccio Paestum, in via Posidonia, si è registrato un violento scontro tra un’automobile condotta da una 33enne ed una motocicletta a bordo della quale vi era un ragazzo di 19 anni. Purtroppo, proprio quest’ultimo, in seguito ai gravi traumi riportati nello scontro ha perso la vita poco dopo essere arrivato all’ospedale Ruggi di Salerno. Il giovane si chiamava Vincenzo Mucciolo.



Sul luogo del sinistro i Carabinieri per i rilievi utili a ricostruire la dinamica delle esima tragedia della strada. La salma è stata posta sotto sequestro per consentire al medico legale di effettuare l’esame autoptico.