Polla e il Vallo di Diano piangono Franca Carrazza, la pediatra dal “sorriso coinvolgente”

Lutto nella comunità di Polla e nel Vallo di Diano per la scomparsa di Franca Carrazza, pediatra territoriale venuta a mancare questa mattina a causa di una breve malattia. La dottoressa si occupava di diverse centinaia di bambini a Polla e nel territorio e ha lavorato fino a quando la malattia glielo ha permesso.

Messaggi di cordoglio sono arrivati da tutto il Vallo di Diano. “Stimata professionista e donna di riconosciuta affidabilità e indubbio garbo. Ha svolto l’attività di medico pediatrico a Polla e nei comuni limitrofi diventando punto di riferimento per le famiglie ed emblema di grande empatia e amorevolezza per i bambini che in questi sono stati da lei accolti”. Questo il ricordo del Comune di Polla. E ancora si legge sul manifesto: “Sorridente, sempre animata da grande umanità, altruismo e generosità si è radicata nella comunità cittadina dimostrando attaccamento e vicinanza alle persone e condivisione per i valori della realtà locale”.

Cordoglio è stato espresso da parte del sindaco e dell’amministrazione comunale al marito, Antonio Filpo, pediatra dell’ospedale Luigi Curto, consigliere comunale e membro del cda del Consorzio Piano sociale di zona. Cordoglio – anche da parte del Comune di Sala Consilina – per il fratello Alessandro Carrazza, consigliere comunale.