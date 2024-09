Labbra ritoccate nel Vallo di Diano, tre amiche finiscono in ospedale a Polla

Tre ragazze sono state ricoverate, ieri mattina, in Pronto soccorso a Polla per il rigonfiamento anomalo delle labbra dopo un intervento estetico. Sono state curate ma ci potrebbero essere anche degli accertamenti da parte dei carabinieri della Compagnia di Sala Consilina per comprendere le modalità dell’intervento a quanto pare effettuato in una casa-clinica del Vallo di Diano.

Le tre, di origini straniere, e amiche tra loro hanno chiesto l’intervento del Pronto soccorso, con le labbra gonfie e deformate e con febbre alta.

Le tre ragazze si sono sottoposte a un trattamento estetico alle labbra. Su questo, non ci sono dubbi. L’obiettivo era chiaro: gonfiare le labbra per scelte estetiche tuttavia il risultato è stato problematico. Considerando anche che le tre hanno effettuato l’intervento nello stesso posto potrebbe esserci accertamenti e interventi da parte dei militari dell’Arma.