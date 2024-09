Riprende alla grande l’attività della Danza e Ginnastica Kodokan: conquistati due ori e tre bronzi

Ottima ripresa per la Danza e Ginnastica Kodokan, con due ori e tre bronzi conquistati all’undicesimo International Rhythmic Gymnastics Tournament “San Marino Cup 2024”.

Si è trattato di un intenso fine settimana per le kodakine. La prima tappa è stata al terzo trofeo Tondini a Borgo a Mozzano, in provincia di Lucca, che ha visto più di 400 ginnaste provenienti da tutta l’Italia. Vincenza Marmo, Filomena Marmo e Valentina Marino si sono piazzate ai piedi del podio; mentre tutte le altre atlete sono arrivate fra le prime dieci.



Sabato e Domenica è stata la volta del Multieventi di San Marino. Un evento che si è tenuto in un bellissimo e imponente impianto, con un’ottima organizzazione che ha visto più di 200 partecipanti provenienti non solo dalle più forti società italiane ma anche da oltre venti paesi. Presente anche l’olimpionica Parigi 2024 Liliana Lewinska, che ha emozionato, con le sue performance, tutti i presenti. Emozioni anche per la Kodokan con l’oro di Filomena Marmo alle clavette (e altri due quarti posti per lei al corpo libero e alla classifica assoluta) e Ludovica Lagreca alla Fune. Medaglia di bronzo al Nastro per Sara Trotta; ben due terzi posti per Vincenza Marmo, uno al cerchio e l’altro al nastro, unica ginnasta valdianese ad aver conquistato due podi. Buoni piazzamenti anche per Laura Barone e le giovanissime Maribel D’Alessandro e Valentina Marino, alla loro prima esperienza a livello internazionale (rispettivamente 6^ e 7^).



“Si è trattato di un ottimo debutto – ha dichiarato la responsabile Rosaria Bruno – sia per le esordienti che per le veterane dopo la semi-pausa estiva, una buona prova pedana per tutte prima di affrontare le gare Federali”.



Intanto in questi giorni si riparte con le iscrizioni per la nuova stagione sportiva con gli Open Day nelle sedi di Sant’Arsenio, Sala Consilina, Atena Lucana, Casalbuono, Caselle e Villa D’Agri, con la possibilità di poter frequentare anche tutto l’anno gratuito grazie ai voucher disposti da Sport e Salute della Regione.