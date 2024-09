Varco in Fiera: solidarietà e divertimento a Sassano il 15 settembre

A Varco Notar Ercole di Sassano torna “Varco in Fiera”, giunta alla sua 14esima edizione. Organizzata con passione e impegno dall’associazione culturale “In cammino con Padre Pio”, presieduta da Giovanni Butti e patrocinata dal comune di Sassano, questa manifestazione si propone di unire divertimento e solidarietà per una causa nobile.

L’appuntamento è fissato per domenica 15 settembre in località Varco Notar Ercole, dalle ore 8:00 alle ore 14:00. Gli organizzatori sono pronti ad accogliere tutti i partecipanti e a fornire ulteriori informazioni contattando il numero 3471137122.

Ciò che rende unica questa edizione di “Varco in Fiera” è il suo spirito solidale: l’intero ricavato della manifestazione sarà devoluto a favore di iniziative che coinvolgono famiglie e bambini bisognosi. Un gesto di generosità che rende l’evento non solo una festa per la comunità, ma anche un’occasione per promuovere azioni di sostegno e solidarietà verso chi ne ha più bisogno.