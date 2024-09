La Monte Pruno alla IV edizione del premio “Le Pagine della Terra per la Letteratura e il Romanzo Green”

Nella serata di ieri, presso il Teatro Di Costanzo-Mattiello di Pompei, si è svolta la IV Edizione del prestigioso Premio Letterario Nazionale “Le Pagine della Terra” dedicato alla letteratura e al romanzo green.

Il Premio, ideato da Claudio Cutuli e Vera Slepoj, nasce con l’intento di promuovere una riflessione attiva sulla tutela dell’ambiente, la sostenibilità del Pianeta e il rispetto per tutti gli esseri viventi. Questa iniziativa innovativa pone al centro del dibattito letterario temi fondamentali come la protezione di alberi, mari, montagne e animali, offrendo una prospettiva ecologica attraverso la letteratura. Il premio è una risposta concreta a una crescente sensibilità verso l’ambiente e la sostenibilità, temi essenziali per il futuro del Pianeta.

Quest’anno, l’evento, condotto dalla giornalista Rai Greta Mauro, si è tenuto nella suggestiva cornice di Pompei, attirando una platea di illustri ospiti e personalità. Tra gli sponsor principali dell’evento, spicca il Gruppo Cassa Centrale Banca, rappresentato dalla Vice Presidente Enrica Cavalli, la quale, durante il suo intervento, ha portato i saluti dell’intera Governance e del Presidente Giorgio Fracalossi. Cavalli ha sottolineato l’importanza del ruolo svolto dal gruppo CCB attraverso le banche aderenti, non solo nell’ambito finanziario, ma anche sostenendo, in tutte le forme, le iniziative culturali e ambientali sul territorio di riferimento delle Bcc. La BCC Monte Pruno, ospite speciale dell’evento, era rappresentata dal Vice Presidente Antonio Ciniello e dal Direttore Generale Michele Albanese. Quest’ultimo ha rilasciato una dichiarazione significativa: “La BCC Monte Pruno ha sempre creduto nel valore della cultura e dell’ambiente come pilastri per lo sviluppo sostenibile della società. È un onore per noi essere parte di iniziative che, come questo premio, promuovono una visione ecologica e responsabile del futuro. Ogni anno, destiniamo importanti risorse a favore della cultura e dell’ambiente, perché crediamo fermamente che investire su questi ambiti significhi investire sul benessere delle future generazioni”.

In chiusura, Albanese ha espresso gratitudine per la proposta di coinvolgere direttamente la BCC Monte Pruno nella prossima edizione del premio, un riconoscimento del continuo impegno della banca in queste aree. La serata ha visto la partecipazione di illustri ospiti, tra cui il Fondatore del Premio Claudio Cutuli, il Sindaco di Pompei Carmine Lo Sapio, il Direttore degli scavi archeologici di Pompei Gabriel Zuchtriegel, Padre Enzo Fortunato e tante altre personalità del mondo civile, militare e del giornalismo. La giuria, presieduta da Ermete Realacci e Enrico Vanzina, ha assegnato il Premio Speciale “Vera Slepoj” ai giornalisti Francesco Giorgino e Giuseppe Caporale, mentre menzioni speciali sono andate all’economista Leonardo Becchetti, autore del libro “Guarire la democrazia”, e a Giulio Maria Geluardi con “Farfalle di Pietra”. Il Premio Letterario Nazionale “Le Pagine della Terra” è stato assegnato a Franco Faggiani per il suo libro “L’inventario delle Nuvole”, premiato dai presidenti di giuria.