Le operazioni della Questura di Salerno a tutela della tranquillità dei cittadini.

Negli ultimi mesi, l’attività della Questura di Salerno ha portato all’emissione di 82 provvedimenti di avviso orale nei confronti di altrettanti soggetti ritenuti, sulla base di recenti condotte, socialmente pericolosi e in grado di reiterare i propri comportamenti delittuosi. Particolare attenzione è stata posta nei confronti di soggetti dediti alla commissione di reati come furti nelle aree di parcheggio degli esercizi commerciali e truffe

agli automobilisti, nei cui confronti sono stati irrogati 49 provvedimenti di Divieto di

Ritorno. In tale contesto è stata applicata la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale nei confronti di un cittadino già noto alla Polizia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, rapine e furti.

Le operazioni di prevenzione e controllo del territorio, inoltre, nel corso della

stagione estiva, hanno permesso di individuare alcuni responsabili di furti in abitazione,

avvenuti in assenza dei proprietari per le ferie. Altrettanto significativa è stata l’attenzione dedicata ad arginare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi nelle principali vie e piazze cittadine, nonché della prostituzione su strada con conseguente irrogazione di 4 provvedimenti di D.A.S.P.O. urbano.



Nell’ambito, poi, dell’attività finalizzata alla prevenzione di disordini negli esercizi

pubblici e nei locali di pubblico trattenimento, sono stati irrogati 2 provvedimenti di

D.A.C.Ur – cosiddetto Daspo Willy – a carico di due soggetti che, in occasione di una

serata danzante in un locale, a seguito di una lite, hanno colpito un giovane intervenuto per calmare gli animi, ferendolo con arma da taglio alla coscia sinistra. Infine, in ambito sportivo, sono stati emessi 3 provvedimenti di D.A.SPO in occasione degli incontri di calcio “Pol. Santa Maria Cilento – Barletta Calcio 1922” e “ASD Montecorice – ASD Mango Montestella” a carico di 3 soggetti responsabili di condotte illecite tali da creare problemi all’ordine pubblico.