Scontro tra auto e furgone tra Polla e Caggiano: due feriti

Incidente in serata nei pressi dell’incrocio in località Cangito-Campostrino sulla strada statale19Ter. Coinvolti una Fiat punto grigia e un furgone bianco. Necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre la persona a bordo dalla vettura. Sul posto il personale del 118 che hanno soccorso le persone coinvolte nel sinistro. Entrambi sono state trasportate in gravi condizioni all’ospedale Luigi Curto di Polla. In corso le indagini da parte delle forze per capire la dinamica dell’incidente, molto probabilmente provocato dal manto reso viscido dalle precipitazioni.

Ricordiamo che quest’incrocio, è noto per diversi gravi incidenti stradali.