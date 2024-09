Var in tilt all’Arechi: 90 minuti di ritardo, attesi arbitri locali

Era previsto alle 15:00 il fischio d’inizio della gara Salernitana-Pisa all’Arechi, tuttavia a causa di quello che è stato definito un problema di connessione con la sala di Lissone, è stato posticipato a orario da destinarsi. Un problema tecnico che fatica a essere risolto, tanto che la Lega e l’Aia si sono attivate per convocare last minute due arbitri campani che possano rimpiazzare gli addetti al Var direttamente dallo stadio di Salerno in modalità var e avar. Tra i papabili, il napoletano Fabio Maresca e Gianpiero Miele di Nola.





In un primo momento era stato annunciato un ritardo di 30 minuti e che, qualora la connessione non fosse stata ripristinata, il match sarebbe iniziato senza l’ausilio del Var alle 15:45. Tuttavia il tempo di attesa si è dilatato a oltre 90 minuti e tra gli spalti dell’Arechi, tra malcontenti e trepidazione, comincia a circolare qualche indiscrezione che l’eccessivo ritardo non sia da imputare anche ad altro.