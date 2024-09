Auto fuori strada a Petina, abbattuto un palo di ferro: due feriti

Due persone ferite ma poteva andare molto peggio in un incidente avvenuto questa notte lungo l’A2 del Mediterraneo nei pressi di Petina. Un’auto con a bordo le due persone ha superato il guard rail ed è sbattuta contro un palo di ferro, piegandolo. I due a bordo sono rimasti feriti, soccorsi dal 118 e trasportati all’ospedale di Polla. Per fortuna le loro condizioni non sono gravi considerato il forte impatto. Una tragedia sfiorata.

Sul posto per gli accertamenti del caso, oltre al personale del 118, gli agenti della Polizia stradale di Sala Consilina e i tecnici dell’Anas per il ripristino delle condizioni del tratto interessato dall’incidente.