Accordo Conferenza Episcopale Campana e Regione. Presente il vescovo Antonio de Luca

Con la Conferenza Episcopale Campana, con il suo Presidente monsignor Antonio Di Donna, la Regione Campania ha sottoscritto ìun protocollo di collaborazione istituzionale per mettere in campo azioni concrete per contrastare il disagio giovanile, la dispersione scolastica, sostenere le famiglie in difficoltà e promuovere iniziative per far crescere una sensibilità nei confronti della questione ambientale. Alla fine era presente sia il governatore Vincenzo de Luca sia il vescovo della Diocesi di Teggiano-Policastro, Antonio de Luca.

“Si tratta di un’iniziativa molto importante, di cui siamo molto orgogliosi. Riteniamo la Chiesa un attore sociale fondamentale con cui vogliamo riallacciare un legame forte a partire dalla fondamentale questione del futuro dei nostri giovani”, ha fatto sapere De Luca.