ASL Salerno promuove la prevenzione dei tumori del colon-retto, ecco dove ritirare il kit

I tumori del colon-retto rappresentano una delle neoplasie più comuni, posizionandosi come la terza forma di cancro negli uomini e la seconda nelle donne. Tuttavia, i fattori di rischio che contribuiscono allo sviluppo di questa malattia sono spesso legati agli stili di vita e alla predisposizione genetica.

Per contrastare efficacemente questa problematica, l’ASL Salerno da anni ha attivato un programma di screening dedicato al controllo e alla diagnosi precoce dei tumori del colon-retto. L’obiettivo principale è individuare e trattare le lesioni in fase iniziale, prima che diventino sintomatiche, permettendo così interventi terapeutici più efficaci e riducendo le complicazioni.

Il programma di screening prevede l’invito attivo dei cittadini nella fascia di età compresa tra i 50 ei 74 anni, per sottoporsi al test del sangue occulto nelle feci. Questo esame, semplice da eseguire, consiste nella raccolta di un campione di feci presso la propria abitazione per individuare tracce di sangue non visibili ad occhio nudo. Un aspetto importante da sottolineare è che non sono richieste particolari restrizioni dietetiche prima dell’esecuzione del test.

Nel territorio provinciale di Salerno, sono state attivate diverse modalità per il ritiro dei kit destinati alla raccolta delle feci, come giornate della prevenzione, farmacie e distretti sanitari. Inoltre, per rendere ancora più capillare l’offerta di servizi, l’ASL Salerno ha deciso di coinvolgere anche i propri ambulatori infermieristici distrettuali.

Ben 13 nuovi punti di distribuzione dei kit per il test del sangue occulto nelle feci sono ora a disposizione della cittadinanza, dove personale qualificato sarà disponibile per sensibilizzare sulle campagne di screening, fornire informazioni dettagliate sulle procedure e i tempi dell’iniziativa aziendale, oltre che per consegnare i necessari kit per effettuare il test del colon-retto. Di seguito gli orari degli ambulatori infermieristici per singola struttura: