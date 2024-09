Declassata la Geriatria di Polla: è diventata unità semplice dipartimentale

Nel piano aziendale dell’Asl Salerno, emerge un altro cambiamento – in negativo – per l’ospedale “Luigi Curto” di Polla già al centro di attenzione e proteste dopo la chiusura di chirurgia. Il reparto di Geriatria, infatti, da unità complessa e diventata un semplice dipartimentale. Cosa che sembra essere ancora più grave è che Geriatria viene posizionata non più nel dipartimento di area medica ma nel dipartimento per pazienti fragili post acuzie, il che significa che non si possono più accettare ricoveri provenienti dal Pronto soccorso.

Nel caso di Polla Geriatria è stata declassata dall’Asl in unità semplice dipartimentale con un primario che resta la dottoressa Morra e posti letto conservati. Si assiste, così, al declassamento di ciò che è stato finora storicamente il fiore all’occhiello di tutta l’ASL e anche del nosocomio pollese poiché era l’unica geriatria struttura complessa dell’azienda. E non ci sono state, per ora, risposte da politica e sindacati.