Decreto Salva Casa: l’incontro organizzato dal Collegio dei Geometri della Provincia di Salerno

E’ diventato finalmente legge il Decreto Salva Casa, grazie alla conversione del testo avvenuta lo scorso 24 luglio. Per l’occasione il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Salerno, presieduto da Gino Parisi ha organizzato un seminario dal titolo “La Conversione in Legge del Decreto Salva Casa Legge n. 105 del 24.07.2024 – Aspetti Giuridici e Tecnici”, che si terrà lunedì 23 Settembre 2024, dalle ore 16:00 alle ore 19:00 presso il Saint Joseph Resort in via Salvador Allende 66 a Salerno.

L’iniziativa è patrocinata da Ance – Aies Salerno e dagli Ordini e Collegi delle Professioni Tecniche della provincia di Salerno. Prima di entrare nel merito del dibattito attraverso le relazioni degli ospiti invitati a questo atteso appuntamento, ci saranno una serie di saluti istituzionali da parte del Presidente del Collegio dei Geometri e G.L. di Salerno geom. Gino Parisi; dell’Assessore all’Urbanistica del Comune di Salerno dott. Dario Loffredo, del Presidente Ance Aies Salerno Fabio Napoli, del Vice Presidente del Collegio Nazionale dei Geometri e G.L. geom. Ezio Piantedosi e dei vari rappresentanti degli Ordini Professionali Provinciali e Regionali.

Tra i relatori interverranno: i Consiglieri del Collegio Nazionale dei Geometri e G.L. geom. Maria Alfiero e geom. Marco Vignali. Successivamente ci sarà una tavola rotonda composta da: Prof. Avv. Marcello Giuseppe Feola, docente di Diritto all’Urbanistica e dell’Ambiente presso l’Università degli Studi di Salerno; dall’Avv. Lorenzo Lentini, avvocato amministrativista; e dall’ing. Gerardo Cancellaro già responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale. Modera il giornalista Mario Rinaldi.

Gli argomenti che saranno sviluppati durante il seminario, restano di fondamentale importanza per i professionisti tecnici che saranno i principali interlocutori con i cittadini per offrire risposte certe sulla corretta applicazione delle nuove norme. L’auspicio della buona riuscita del seminario è quello di dirimere quei dubbi sull’applicabilità dei nuovi aspetti normativi.

Tutti aspetti che dovranno trovare pronti i professionisti, nella veste di esperti interlocutori, anche e soprattutto con la pubblica Amministrazione, i quali dovranno essere pronti e formati per offrire un autorevole supporto ai cittadini.

L’occasione, dunque, rappresenta un importante momento di confronto tra autorevoli relatori e professionisti del settore, per chiarire tutti gli aspetti che riguardano la semplificazione delle disposizioni in materia di edilizia e urbanistica, anche al fine di far fronte al crescente fabbisogno abitativo, supportando allo stesso tempo gli obiettivi di recupero del patrimonio edilizio esistente e di riduzione del consumo del suolo.

La partecipazione al seminario riconosce crediti formativi per i professionisti che si registreranno attraverso il proprio Ordine professionale.