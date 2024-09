Operazione “Pane Falso”: sequestri a 20 imprenditori in Basilicata e Puglia

La Guardia di Finanza ha eseguito oggi un’operazione senza precedenti nelle province di Potenza, Foggia e Barletta-Andria-Trani, sequestrando beni per un valore superiore a 15,5 milioni di euro a 20 imprenditori del settore della produzione e commercio di pane, pasticceria e generi alimentari. L’inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Potenza, ha preso avvio con la scoperta di tre società in Basilicata che emettevano fatture per operazioni inesistenti per un totale di circa 52 milioni di euro. Queste società, tuttavia, erano prive di personale, mezzi e capacità imprenditoriale, ma riuscivano comunque a fornire servizi e beni a 18 aziende pugliesi dal 2019 al 2022.

Il sistema messo in atto da queste società ha provocato una gigantesca frode fiscale sia sull’Iva che sulle imposte sui redditi, causando un risparmio indebito di oltre 15,5 milioni di euro. Le società emittenti le fatture sono accusate di aver sistematicamente violato le normative fiscali, ignorando gli obblighi tributari e risultando anche sprovviste di un conto corrente.

Le imprese destinatarie delle fatture false giustificavano i pagamenti effettuati con vaghe compensazioni e addirittura con lo scambio di beni (“baratto”), permettendo così alle società truffaldine di eludere il fisco e accumulare indebiti vantaggi finanziari.

Oltre ai sequestri preventivi di beni mobili e immobili, tra cui auto di lusso come Ferrari, Range Rover, Mercedes e Alfa Romeo, è stato imposto ai 20 imprenditori coinvolti un divieto di esercitare qualsiasi attività di direzione.