Rifiuti e Fonderie a Buccino: la Valle del Tanagro dice “no”. Corteo simbolico nella zona industriale

Due sindaci, Pasquale Freda di Buccino e Giacomo Orco di Sicignano, qualche consigliere, uno di minoranza di Auletta, Carmine Cocozza, un manipolo di persone e qualche associazione hanno iniziato quello che vuol diventare una protesta più importante nel corso del tempo per dire di no, ancora una volta, alla Buoneco e ai rifiuti che dovrebbe stoccare nella zona industriale di Buccino, e alle Fonderie Pisano che nella medesima area vorrebbe far rinascere il proprio sito portandolo via da Fratte di Salerno.

Questa mattina un corteo simbolico e il desiderio di autodeterminare le logiche del proprio territorio e non con scelte piovute dall’alto.