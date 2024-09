A Sala Consilina parte l’Hub Innovation con i Monaci digitali

Si terrà domani alle 16,45 la presentazione ufficiale delle attività dell’Hub Innovation di Sala Consilina, un nuovo centro dedicato all’innovazione digitale e allo sviluppo imprenditoriale, assegnato dal Comune di Sala Consilina attraverso un bando pubblico a Monaci Digitali, la startup innovativa che ha sede nella Certosa di Padula. Il polo di Sala Consilina rappresenterà un punto di incontro tra imprenditori, professionisti e appassionati di tecnologia e cultura digitale. Grazie a un ampio ventaglio di iniziative innovative, infatti, la sede del polo innovativo mira a diventare un catalizzatore di sviluppo locale, supportando startup, freelance, professionisti e studenti attraverso programmi formativi mirati e opportunità di networking.

Inoltre, il progetto rappresenta un passo decisivo verso la digitalizzazione del territorio, con l’obiettivo di attrarre talenti, nomadi digitali e professionisti, offrendo nuove opportunità per il Vallo di Diano.

Durante la cerimonia inaugurale, saranno presentati alcuni dei progetti e delle attività che caratterizzeranno la gestione dell’hub nei mesi successivi. In particolare, sono previsti incontri formativi per trasformare un’idea in una startup di successo, utilizzando strumenti come il Business Model Canvas. Il progetto prevede anche eventi mensili che favoriranno incontri tra professionisti, imprenditori e investitori locali, con l’obiettivo di creare nuove collaborazioni e scambi di idee. Inoltre si terranno corsi di formazione pensati per rispondere alle richieste del mercato e sviluppare competenze digitali e nei settori della fotografia, del videomaking, del social media management ed eCommerce.

L’obiettivo è creare un futuro in cui innovazione, tecnologia e tradizione convivano e prosperino, rendendo il territorio competitivo e attraente per nuovi talenti e investimenti. Domenico Pastore, promotore del polo e componente dei Monaci Digitali, ha dichiarato: “Puntiamo a diventare il volano per il territorio, portando il digitale al servizio delle imprese e della comunità. Con l’Hub Innovation di Sala Consilina vogliamo creare uno spazio dinamico e inclusivo dove imprenditori, studenti e professionisti possano sviluppare idee e progetti, contribuendo alla crescita e allo sviluppo locale”.

Il progetto ha ricevuto il sostegno delle istituzioni locali. Il Sindaco di Sala Consilina, Domenico Cartolano, ha espresso grande soddisfazione per l’avvio di questa nuova realtà: “Siamo entusiasti di vedere realtà giovani e innovative come i Monaci Digitali portare avanti progetti così ambiziosi. È sempre motivo di orgoglio quando i giovani del nostro territorio si mettono in gioco per contribuire allo sviluppo locale, creando nuove opportunità per tutti”. Anche Attilio De Nigris, dirigente dell’area tecnica del Comune di Sala Consilina, ha sottolineato l’importanza dell’hub per il territorio: “Iniziative come questa sono fondamentali per rilanciare il nostro territorio. Siamo certi che l’HUB Innovation Sala Consilina diventerà un punto di riferimento per giovani e professionisti, contribuendo alla crescita economica e sociale”.

L’arredamento del polo innovativo è stato realizzato grazie alla generosa donazione della Live Show Food Srl, sotto la guida dell’amministratore unico Paolo Grossi, che ha curato la fornitura e l’installazione degli arredi. Inoltre, l’intervento di riqualificazione dell’area è stato possibile grazie alla collaborazione con Giuseppe Spolzino, amministratore unico della società Progetto Italia Design, che ha curato l’attuazione delle opere.

La collaborazione tra Monaci Digitali e gli altri partner locali garantirà una continua offerta di eventi, corsi e attività mirate a sviluppare competenze digitali e imprenditoriali.

L’inaugurazione si aprirà con i saluti istituzionali e proseguirà con una serie di interventi da parte di rappresentanti delle istituzioni e dei promotori del progetto. Dopo i saluti istituzionali del sindaco Domenico Cartolano, dell’assessore alla Rigenerazione Urbana Amedeo De Maio e del Consigliere delegato alle Attività Produttive, Luca Andresano, si passerà alla presentazione delle attività del polo innovativo, da parte del dirigente dell’Area Tecnica comunale Attilio De Nigris e dell’amministratore di Monaci Digitali Domenico Pastore. Inoltre, il programma prevede un intervento della Preside dell’Istituto Cicerone Antonella Vairo dal tema: “L’importanza di creare uno spazio di stimolo per i giovani e le scuole: opportunità e crescita”. La cerimonia inaugurale si chiuderà con i contributi di Paolo Senatore di 012 Factory Salerno e Fondazione Sacconi e Cesidio Borrelli. Quest’ultimo spiegherà cos’è una startup innovativa e come si costruisce il Business Model Canvas.

L’evento sarà moderato dal giornalista Elia Rinaldi.