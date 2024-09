Antonio Cucciolillo di Sala Consilina nella Nazionale Under 19 di Futsal in vista dell’Europeo 2025

La Nazionale Under 19 di futsal si sta preparando per un’entusiasmante avventura in vista dell’Europeo del 2025, con una generazione di talenti pronti a mettersi in gioco e a lottare per il successo. Tra i promossi dalla “squadra B under 19 “alla “squadra A under 19” c’è Antonio Cucciolillo, giovane calcettista dello Sporting Sala Consilina, che si appresta a vivere un’esperienza straordinaria a livello internazionale.

Antonio Cucciolillo, con dedizione e passione, ha conquistato un posto nel cuore della Nazionale italiana di futsal. Dopo aver già dimostrato tutto il suo talento e impegno nelle precedenti competizioni internazionali, Cucciolillo si presenta come uno dei pilastri su cui costruire il successo degli “Azzurrini” in questo nuovo ciclo.

L’approccio meticoloso di Vanni Pedrini, che conosce a fondo il gruppo avendo ricoperto un ruolo chiave nel passato tecnico della squadra, promette di portare la U 19 Nazionale ad un livello superiore di preparazione e determinazione. I ragazzi convocati, tra cui spiccano nomi come Gabriel De Simone e Antonio Cucciolillo, si stanno già mettendo alla prova durante i stage preparatori che li porteranno a Roma per affinare le proprie abilità e affiatarsi come squadra.

Il giovane Cucciolillo, classe 2006 e studente, incarna il talento e la grinta dei futuri campioni, avendo iniziato la sua carriera calcistica fin da giovanissimo e mettendosi in luce nel mondo del futsal.