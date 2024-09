Blitz antiprostituzione a Battipaglia: denunciate due donne

La Polizia di Stato ha effettuato un blitz antiprostituzione a Battipaglia. Gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza della città, diretti dal vice questore Giuseppe Fedele, hanno sorpreso due cittadine rumene lungo la Litoranea SP 175 intente a esercitare attività di meretricio.

Nel corso dei controlli- come riporta Il Mattino- è emerso che una delle due era già destinataria di un Daspo urbano emesso nei mesi scorsi. Per tale motivo la donna è stata denunciata per non aver rispettato il provvedimento. Per l’altra donna, invece, è stato notificato un ordine di allontanamento dal territorio da rispettare entro 48 ore.