Ospedale Polla: “Ora basta, siamo stanchi di questi continui disagi”, cosi i rappresentanti di Forza d’Italia

“Ora basta, siamo stanchi di questi continui disagi. Se questo era il programma del governo regionale possiamo rendervi merito, complimenti”. Cosi inizia il comunicato del segretario di Forza Italia di Polla Graziano Vocca e il consigliere comunale di Polla Avv. Fortunato D’Arista a seguito della grave situazione che riguarda il Luigi Curto di Polla.

“L’ospedale di Polla deve difendersi sempre da continui attacchi creando disagi ad una popolazione che non può ricorrere all’assistenza sanitaria. Ma la cosa più grave – continua il comunicato – è il tale disinteresse dei sindaci valdianesi, tutti del Pd e del centro sinistra, che continuano a mortificare un territorio per la loro distrazione assente anni luce da problematiche che attanagliano una popolazione prevalentemente anziana.”

“Oggi – concludono – la chirurgia, poi il punto nascita. Quale sarà il prossimo reparto a chiudere? Noi come rappresentanti di Forza Italia, chiediamo un incontro urgente con la direzione sanitaria, e tutte le sigle sindacali presenti, oltre alla mobilitazione generale del popolo, non solo del Vallo di Diano, per una protesta unitaria, prima che sia troppo tardi”.