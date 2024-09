Pellegrino fa far squadra a De Luca e Renzi contro l’autonomia differenziata

Vincenzo De Luca e Matteo Renzi – e con loro Tommaso Pellegrino, consigliere regionale valdianese per Italia Viva – fanno squadra contro l’autonomia differenziata. Il presidente della Regione Campania e il leader di Italia Viva hanno partecipato a un’iniziativa organizzata a Napoli per ribadire la loro opposizione a questa iniziativa del governo Meloni.

“L’autonomia crea diseguaglianze al Sud e crea più burocrazia al Nord, è una sconfitta per tutti. Se ci sarà un referendum, come mi auguro, sarà evidente che il governo è contro il Mezzogiorno e che non è capace di gestire la sanità”, ha detto Renzi. “A breve lanceremo una proposta agli amici del Nord. Chiederemo che il parlamento approvi una modifica alla legge Calderoli ovvero che si stabilisca che per ogni cittadino siano stanziate le stesse risorse sanitarie dal Piemonte alla Sicilia, che ci sia un numero uguale di medici e infermieri ogni mille abitanti”. “Non siamo interessati a battaglie ideologiche, vogliamo modernizzare l’Italia“, ha affermato De Luca. Sulla stessa linea di pensiero il capogruppo di Iv al Consiglio regionale della Campania, Tommaso Pellegrino, che ha detto: “Rischiamo di abbandonare il Sud al suo destino”.

Renzi ha anche lanciato De Luca verso il terzo mandato. “In realtà – ha detto l’ex premier – De Luca sta valutando il quarto di mandato”.