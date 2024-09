Una serra artigianale in casa per coltivare marijuana: arrestato un giovane a Trivigno

Sul finire dello scorso weekend, nel corso di specifica operazione di contrasto alla produzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti coordinata dai militari della Compagnia di Acerenza, a Trivigno, i carabinieri della locale Stazione, coadiuvati da quelli di Brindisi di Montagna, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un uomo del luogo già da qualche tempo sotto la lente degli investigatori.



Gli accertamenti, dopo i primi riscontri che portavano al rinvenimento di 11 grammi di hashish racchiusi in due involucri, hanno riguardato tutti gli ambienti dell’immobile. Nella camera da letto, in particolare, è stata scoperta una piccola serra artigianale dotata di impianto di illuminazione, ventilazione e irrigazione, con all’interno 4 piante di marijuana, 12 barattoli di vetro con infiorescenze essiccate e 2 contenitori con i relativi semi. Le ricerche sono state estese nelle immediate adiacenze dove l’uomo coltivava alcuni terreni di sua proprietà e dove gli uomini della Benemerita hanno scoperto ulteriori 2 piante di marijuana di quasi 2 metri, altri 2 barattoli di infiorescenze essiccate e 4 barattoli pieni di semi.

L’intero stupefacente e il materiale necessario per la coltivazione sono stati posti sotto sequestro e l’uomo, al termine delle formalità di rito, è stato dichiarato in arresto e ristretto ai domiciliari.