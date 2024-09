Addestramento congiunto per i Vigili del Fuoco di Salerno sui Monti Picentini

Questa mattina si è svolto un importante addestramento congiunto per i Vigili del Fuoco del Comando di Salerno, con una simulazione che ha messo in luce le capacità operative del personale e dei veicoli specialistici. Il Nucleo Cinofili, composto da esperti conduttori e cani, insieme agli elisoccorritori, ha lavorato fianco a fianco in un contesto altamente realistico, ricreando uno scenario di ricerca di persona dispersa in una zona montana.

L’esercitazione si è svolta sull’incantevole ma impegnativa cornice dei Monti Picentini, un’area che, pur offrendo paesaggi mozzafiato, rappresenta anche una sfida per le operazioni di soccorso. I caschi rossi hanno messo in atto tutte le procedure previste per tali interventi, testando le proprie abilità nella pianificazione e nell’esecuzione delle operazioni di ricerca.

Durante la mattinata, i partecipanti hanno simulato situazioni critiche, dall’atterraggio dell’elicottero in un’area isolata, fino al coordinamento delle forze a terra e all’impiego dei cani da soccorso, assetti fondamentali per il successo dell’intervento. Grazie alla professionalità e alla preparazione del personale, l’addestramento ha permesso di affinare le tecniche interventistiche, garantendo così una maggiore prontezza in eventuali situazioni di emergenza.