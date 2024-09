Agropoli, maltrattamenti agli ex suoceri, intervengono i Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Agropoli, hanno messo in atto un’ordinanza cautelare che impone il “divieto di avvicinamento alla persona offesa e allontanamento dalla casa familiare”.

Il provvedimento è stato emesso su richiesta della Procura della Repubblica dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Vallo della Lucania nei confronti di una donna di 45 anni e del suo compagno di 47 anni, entrambi residenti nella zona. I due sono indagati per “atti persecutori” nei confronti degli ex suoceri della donna, attraverso minacce, molestie e ingiurie.