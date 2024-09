Carenza medici nel reparto Chirurgia di Polla. Le precisazioni del Direttore Mandia

In seguito alle segnalazioni riguardanti la mancanza di dirigenti medici nell’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Generale presso l’Ospedale di Polla, il Direttore Sanitario, il Dott. Luigi Mandia, ha fornito ulteriori dettagli in merito alla situazione attuale.

“La Direzione Strategica dell’AS – scrive Mandia in una nota stampa – si sta adoperando per evitare la possibile chiusura dell’UOC di Chirurgia, che attualmente garantisce servizi di consulenza 24 ore su 24 e coordina i trasferimenti dei pazienti chirurgici verso altri ospedali convenzionati come Battipaglia, Eboli e Oliveto Citra, con i quali sono stati firmati accordi specifici”.

È stato lanciato, inoltre, – continua la nota stampa – un Avviso Pubblico rivolto a chirurghi con partita IVA disponibili a prestare servizio negli ospedali della provincia di Salerno, e le prime adesioni sono state già accolte per organizzare turni di servizio in modalità di Attività Libero Professionale.

Inoltre, è stata indetta una selezione pubblica per coprire le posizioni nelle Unità Operative di Chirurgia, con domande già presentate e un’imminente valutazione delle candidature”.

L’urgente problematica sarà discussa in un incontro programmato per il 2 ottobre presso la Direzione Sanitaria Aziendale, al fine di delineare ulteriori azioni necessarie per ripristinare completamente le attività chirurgiche presso l’Ospedale di Polla.