Furto in villa a Sant’Arsenio, i ladri manomettono l’allarme

Furto in una villa a Sant’Arsenio. I malviventi sono entrati in azione nella serata di ieri. Dopo essere riusciti a manomettere l’allarme sono entrati nell’ abitazione e sono riusciti a portare via diversi oggetti preziosi, agendo indisturbati essendo disattivato il sistema di sicurezza.

Dopo la scoperta di quanto accaduto i proprietari hanno subito dato l’allarme. Sul posto gli agenti della Polizia Municipale di Sant’Arsenio che hanno avviato gli accertamenti del caso.



Purtroppo il fenomeno dei furti registra un incremento negli ultimi giorni nell’intera area valdianese: dopo un periodo di più calma e meno caso di furti e tentati furti.