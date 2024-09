Monaci Digitali si lanciano nel futuro con l’HUB Innovation di Sala Consilina

Si è tenuta a Sala Consilina, l’inaugurazione dell’HUB Innovation un nuovo centro dedicato all’innovazione digitale e allo sviluppo imprenditoriale. La presentazione ufficiale di un promette di rivoluzionare il territorio del Vallo di Diano. Promosso dai Monaci Digitali, giovani innovatori che si sono aggiudicati la gestione tramite un bando pubblico indetto dal Comune di Sala Consilina, questo nuovo centro rappresenta un importante passo verso la digitalizzazione e lo sviluppo imprenditoriale dell’area.

L’HUB Innovation Sala Consilina non è solo uno spazio fisico, ma un vero e proprio ecosistema destinato a connettere professionisti, imprenditori, appassionati di tecnologia e nomadi digitali. L’obiettivo dichiarato è quello di rendere il territorio un centro attrattivo per talenti e professionisti da tutta Italia, sfruttando le potenzialità del digitale per rilanciare l’economia locale.

La cerimonia di apertura ha visto la presentazione di una serie di iniziative che caratterizzeranno l’HUB nei prossimi mesi, tutte orientate a creare nuove opportunità per startup, freelance e studenti. Il progetto dei Monaci Digitali mira a trasformare l’HUB in un motore di crescita per l’intero Vallo di Diano, offrendo a chi vi partecipa strumenti e competenze necessarie per affrontare le sfide del futuro.

Il calendario delle attività prevede una vasta gamma di eventi formativi e di networking, che offriranno opportunità concrete di apprendimento e collaborazione. Tra le iniziative principali spiccano:

Workshop su Startup e Innovazione: Corsi pratici in cui i partecipanti potranno imparare a trasformare un’idea in una startup di successo, con strumenti come il Business Model Canvas e altre metodologie moderne di gestione d’impresa.

Networking Day: Eventi mensili dedicati a favorire incontri tra imprenditori, investitori e professionisti locali, creando un ambiente ideale per la nascita di collaborazioni, nuove idee e opportunità di crescita professionale.

Corsi di Formazione Programma GOL: Cicli di formazione su competenze digitali molto richieste dal mercato, tra cui fotografia, videomaking, social media management ed eCommerce. Questi corsi sono progettati per rispondere alle esigenze di un’economia sempre più orientata al digitale.

I Monaci Digitali, realtà giovane e dinamica, sono stati scelti per la gestione dell’HUB attraverso un bando pubblico, grazie alla loro proposta innovativa che punta a trasformare Sala Consilina in un polo attrattivo per l’innovazione. Domenico Pastore, promotore del progetto e rappresentante dei Monaci Digitali, ha spiegato che l’obiettivo è fare dell’HUB il cuore pulsante dell’imprenditoria e dello sviluppo locale:

“Puntiamo a diventare il volano per il territorio, portando il digitale al servizio delle imprese e della comunità. Con l’HUB vogliamo creare uno spazio dinamico e inclusivo, dove imprenditori, studenti e professionisti possano sviluppare idee e progetti, contribuendo alla crescita del Vallo di Diano”, ha dichiarato Domenico Pastore durante l’inaugurazione.

Il progetto ha subito ricevuto l’appoggio delle autorità locali, entusiasti dell’iniziativa e del potenziale che l’HUB potrebbe esprimere. Il Sindaco di Sala Consilina, Domenico Cartolano, ha espresso grande soddisfazione: “Siamo entusiasti di vedere giovani e innovatori come i Monaci Digitali impegnarsi in progetti così ambiziosi. È motivo di orgoglio vedere persone del nostro territorio lavorare per lo sviluppo locale, creando nuove opportunità per tutti.”

Anche Attilio De Nigris, dirigente dell’area tecnica del Comune, ha evidenziato l’importanza di questo nuovo centro per il rilancio economico e sociale del Vallo di Diano: “Iniziative come l’HUB Innovation Sala Consilina sono fondamentali per rilanciare il territorio e fornire nuove opportunità di crescita per i giovani e i professionisti.”

L’arredamento dell’HUB è stato reso possibile grazie alla generosa donazione della LIVE SHOW FOOD SRL, sotto la guida dell’Amministratore Unico Paolo Grossi, che ha curato la fornitura e l’installazione degli arredi. Inoltre, l’intervento di riqualificazione dell’area è stato realizzato grazie alla collaborazione con Giuseppe Spolzino, amministratore unico della Progetto Italia Design S.R.L., che ha coordinato i lavori di ammodernamento della struttura.

Questa collaborazione tra pubblico e privato dimostra l’impegno delle realtà locali a supportare lo sviluppo dell’HUB, con l’obiettivo comune di creare un ambiente stimolante e all’avanguardia per il territorio.

L’HUB Innovation Sala Consilina non sarà un semplice spazio di lavoro, ma un luogo dove tradizione e innovazione si fondono per creare un futuro prospero per il Vallo di Diano. Attraverso l’offerta di corsi, eventi e opportunità di networking, l’HUB mira a diventare un catalizzatore per l’imprenditoria locale, unendo la creatività dei giovani con le esigenze del mercato del lavoro digitale.

L’iniziativa dei Monaci Digitali rappresenta un esempio virtuoso di come l’innovazione possa essere messa al servizio del territorio, fornendo strumenti concreti per sviluppare competenze digitali, imprenditoriali e professionali. Il futuro del Vallo di Diano passa anche da qui, da un HUB che si propone di trasformare il presente e creare nuove opportunità per le generazioni future.