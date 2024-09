Sequestrata discarica abusiva a Capaccio Paestum: un denunciato

Carabinieri e Guardie Ambientali Accademia Kronos sequestrano discarica e denunciano a piede libero gestore. Ennesima attività a tutela dell’ambiente. L’operazione congiunta finalizzata al contrasto del traffico ed alla gestione illecita di rifiuti è stata portata a termine dal personale in servizio presso il Comando Stazione Carabinieri di Capaccio in collaborazione con il Nucleo Carabinieri Forestali di Capaccio-Paestum ed il personale tecnico del Nucleo Provinciale Guardie Accademia Kronos di Salerno. L’operazione ha consentito di accertare che da tempo un privato faceva illecitamente smaltire in terreni da lui gestiti ingenti quantitativi di rifiuti speciali non pericolosi ed in particolare inerti di origine edilizia, sfridi provenienti dalla scarificatura del manto stradale, placche di catrame, piastrelle, rifiuti ferrosi e plastici, frammenti di guaine bitumose esauste, pneumatici esausti, rifiuti indifferenziati, etc. che con l’ausilio di mezzi meccanici, venivano poi spianati per realizzare in assenza di qualsiasi titolo abilitativo dei gradoni e dei piazzali. In fase di accertamento i militari accertavano altresì la presenza di diverse autovetture in gran parte disassemblate e prive di targhe nonché un autocarro privo di copertura assicurativa e con lo scarrabile completamente colmo di rifiuti. Dopo aver svolto i primi accertamenti e identificato i terreni su cui erano stati illecitamente smaltiti i rifiuti e realizzate le opere edili, i militari, atteso che quanto accertato integrava numerose violazioni ambientali per aver illecitamente smaltito e gestito ingenti quantitativi di rifiuti speciali non pericolosi, ed aver realizzato opere edili in assenza di qualsiasi titolo abilitativo ed per aver cagionato a seguito dell’illecito smaltimento e gestione di rifiuti speciali non pericolosi la compromissione ed il deterioramento significativo e misurabile delle falde e di porzioni estese di suolo e sottosuolo ( Art. 452 bis CP), procedevano a sottoporre a sequestro un piazzale di circa 700 metri quadri posto a servizio di una abitazione, una strada lunga circa 60 metri, una prima area di circa 200 metri poiché interessata dalla presenza di strutture e rifiuti riconducibili a diverse categorie merceologiche, un autocarro il cui scarrabile risultava colmo di rifiuti speciali non pericolosi, rifiuti indifferenziati, fusti di vernici, rifiuti plastici e ferrosi, alcune strutture adibite a deposito di materiali e rifiuti, una ulteriore area di circa 1500 metri quadri poiché da tempo interessata da un illecito smaltimento di rifiuti ed una autovettura priva di motore e completamente cannibalizzata e denunciare a piede libero il gestore dei terreni.